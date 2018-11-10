Президент Австрии не видит чего-то страшного в шпионском скандале

Александер ван дер Беллен не видит в произошедшем беды / Reuters

Президент Австрии Ван дер Беллен прокомментировал ситуацию со шпионским скандалом в стране.

"Надо дождаться окончания расследования. Важно понять, к какой информации имел доступ тот офицер и не является ли все это выдумкой. На данном этапе я не вижу причин драматизировать случившееся, меры будут приниматься по обстоятельствам", - заявил он в интервью радиостанции Ö1.

Напомним, в Австрии задержан офицер, которого подозревают в шпионаже для Российской Федерации; после ареста австрийские военный в чине полковника признался, что долгое время работал на российскую военную разведку - ГРУ.