У Трампа раскрыли содержание его разговора с Путиным

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Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе двухчасового обеда в Париже обсудил с президентом России Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в обсуждении также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель и другие лидеры стран, передает РИА Новости.

Кроме того, затрагивались вопросы по ситуации в Сирии, КНДР, а также тема санкций.

"У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение", - отметила Сандерс.

Читайте такжеПорошенко и Трамп провели встречу в ПарижеНапомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.