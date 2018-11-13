Задержанный в РФ украинский "диверсант" рассказал о подготовке терактов в Крыму

Георгий Абдиллаев / Скриншот

В России заявил о том, что на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции был задержан бывший украинский "диверсант" Георгий Абдиллаев.

Как пишут vesti.ru, задержанный во время допроса рассказал о подготовке нападений в Крыму в августе 2016 года.

По словам Абдиллаева, нападения в Крыму якобы планировали и готовились осуществить глава спецрезерва Максим Шаповал, начальник отдела спецразведки Александр Громов и сотрудник отдела спецразведки Кирилл Буданов.

"Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Он получал задачи лично от Шаповалов, либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму", - заявил он.

Сообщается, что Георгий Абдиллаев родился в Киргизии, гражданин Украины, является подполковником в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки Украины.

Читайте такжеВ РФ назвали направления вероятного прорыва "украинских диверсантов"

"В ГУР МО Украины я занимался базовой подготовкой: выполнение парашютных прыжков, водолазная подготовка. Я трижды командировался в зону АТО на юго-восток Украины: в город Краматорск, в лагерь "Патриот" и населенный пункт Очеретино Донецкой области. В мои функциональные обязанности входило осуществление охраны радиоэлектронной техники", - рассказал задержанный.

Кроме того, отмечается, что 13 ноября Абдиллаев будет выдворен из России в Украину.

Напомним, ранее в Крыму украинского "диверсанта" приговорили к 8 годам тюрьмы.