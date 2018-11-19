У Путина распекли премьера Польши за слова о наступлении России на Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о возможном наступлении России на Киев после запуска "Северного потока-2" является "неудачным".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это неудачное заявление. "Северный поток-2" - это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект", - приводит агентство слова Пескова.

Он отметил, что особую выгоду проект представляет для Германии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после реализации проекта "Северный поток-2" Россия может начать наступление на Киев. "Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?" - сказал он.

В свою очередь, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова Моравецкого, назвал их провокацией.

По его словам, русофобия становится государственной идеологией в Польше, которая "целенаправленно насаждается" польскими властями .