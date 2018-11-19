В Москве пришли в бешенство из-за слов премьера Польши о наступлении России на Киев

Польша / Zaxid.net

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о возможном наступлении России на Киев после запуска "Северного потока-2", назвал их провокацией.

По его словам, русофобия становится государственной идеологией в Польше, которая "целенаправленно насаждается" польскими властями , передает РИА Новости.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков усмотрел в словах Моравецкого "неизощренную логику".

"Надо иметь очень неизощренную логику, чтобы выстраивать такие логические цепочки", - приводит агентство слова Новикова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после реализации проекта "Северный поток-2" Россия может начать наступление на Киев. "Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?" - сказал он.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в войне с Украиной Россия потерпела поражение, так как потеряла Киев в контексте любого сотрудничества.