В работе Минобороны Австрии отыскали руку Кремля - СМИ

Министерство обороны Австрии / vienna.at

"Институт политики безопасности", основанный депутатом от правопулистской партии с ярковыраженной прокремлевской позицией и имеет только одного штатного сотрудника, официально готовит аналитические материалы по РФ для Минобороны Австрии.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты австрийского журнала Profil. Согласно обнародованным данным, Минобороны Австрии каждый год платит "Институту безопасности" за оказанные услуги 200 тысяч евро.

"Президентом основанного в ноябре 2016 года аналитического центра по вопросам безопасности является депутат Национального совета от FPO Маркус Чанк", − сообщают журналисты.

Кроме того, "Институт политики безопасности" имеет только одного штатного сотрудника в помещении офиса Чанка, который работает еще и адвокатом.

"Институт политики безопасности" предоставляет министерству обороны Австрии прежде всего анализ по России", − говорится в материале Profil.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российского шпиона в Австрии помогла раскрыть немецкая контрразведка.