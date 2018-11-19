США уговаривают Италию поддержать антироссийские санкции - СМИ

Италия начала "откалываться" от монолитного единства ЕС

Дипломаты США давят на правительство Италии, требуя от Рима поддерживать европейские и американские санкции против России, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

Источник отметил, что с этой целью представители США встречались с высокопоставленными итальянскими дипломатами; при этом неизвестно, уведомляли ли об этих контактах президента Трампа - по сути, это не обязательно.

Источник издания также добавил, что американские дипломаты с той же целью давили и на предыдущее итальянское правительство, которое также изначально не желало присоединяться к санкциям.

Читайте такжеНовый Хрущев в Европарламенте: чиновник из Италии поставил печать ботинкомСовет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года. При этом вице-премьер Италии пообещал РФ "конец санкций", а Италия отказалась поддерживать санкционное давление на РФ.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.