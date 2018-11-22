"Четвертая война": эксперт рассказал о планах Путина по спасению своего рейтинга

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Рейтинг президента РФ Владимира Путина, опустившийся до "докрымского" уровня (менее 60 процентов) может спасти только "четвертая война".

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".

"У Путина было три всплеска популярности, и все связанные с войной. Первый - Чеченская война. Второй - Грузинская война. Третий - Украинская война. В этом смысле Путин нащупал болевую точку российской ментальности, которая связана с милитаристско-державной составляющей. Она чисто советская, чисто пропагандистская. Чтобы пережить четвертую волну популярности, Путину надо бы организовать еще одну маленькую победоносную войну или кампанию", - считает Орешкин.

При этом, отмечает эксперт, остается неясным, где такую войну Путин мог бы развязать.

"Честно говоря, не видно, где это можно сделать. Какие-то мутные хороводы водят вокруг Беларуси. Но пока жив господин Лукашенко, он своей власти никому не отдаст. Соответственно, ни присоединяться, ни как-то "растворяться" в России не собирается. Максимум, на что он пошел, это так называемое Союзное государство, которое де-факто сейчас не работает, и все это понимают. Где еще можно одержать победу? В какой-нибудь Сирии - это не работает, потому что это далеко, и люди не очень понимают, что России там делать", - говорит политолог.

Ранее российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр предположил, что Кремль намерен взять Киев под контроль в виде "белорусского варианта" в случае, если в Украине произойдут серьезные политические перемены.