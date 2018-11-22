"Четвертая война": эксперт рассказал о планах Путина по спасению своего рейтинга

По словам политолога, президент РФ нащупал болевую точку российской ментальности.
Рейтинг президента РФ Владимира Путина, опустившийся до "докрымского" уровня (менее 60 процентов) может спасти только "четвертая война".
Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".
"У Путина было три всплеска популярности, и все связанные с войной. Первый - Чеченская война. Второй - Грузинская война. Третий - Украинская война. В этом смысле Путин нащупал болевую точку российской ментальности, которая связана с милитаристско-державной составляющей. Она чисто советская, чисто пропагандистская. Чтобы пережить четвертую волну популярности, Путину надо бы организовать еще одну маленькую победоносную войну или кампанию", - считает Орешкин.
При этом, отмечает эксперт, остается неясным, где такую войну Путин мог бы развязать.
"Честно говоря, не видно, где это можно сделать. Какие-то мутные хороводы водят вокруг Беларуси. Но пока жив господин Лукашенко, он своей власти никому не отдаст. Соответственно, ни присоединяться, ни как-то "растворяться" в России не собирается. Максимум, на что он пошел, это так называемое Союзное государство, которое де-факто сейчас не работает, и все это понимают. Где еще можно одержать победу? В какой-нибудь Сирии - это не работает, потому что это далеко, и люди не очень понимают, что России там делать", - говорит политолог.
Ранее российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр предположил, что Кремль намерен взять Киев под контроль в виде "белорусского варианта" в случае, если в Украине произойдут серьезные политические перемены.