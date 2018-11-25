"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле

25 ноября 2018, 07:14

Важно понять, как Россия пытается компенсировать свою стратегическую слабость, подчеркнул Дональд Дженсен.

кремль
Эксперт рассказал о страхах в Кремле / Reuters

Россия стремится к ослаблению Запада, создавая хаос и стремясь превратить его в стратегическое преимущество, заявил эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен.

По его словам, важно понять, как Россия пытается компенсировать свою стратегическую слабость в противостоянии Западу и желании играть роль великой державы.

"Мы пришли к выводу, что Россия стремится к ослаблению Запада, для чего использует "жесткую мягкую силу", создавая хаос и стремясь превратить созданный беспорядок в стратегическое преимущество.

Кремль применяет очень удачную и, во многих случаях, эффективную стратегию, используя открытость западных обществ и свободу прессы, используя власть денег или культурные связи, как, например, в Сербии или в странах Балтии", - считает Дженсен.

Эксперт подчеркнул, что центральным элементом в этой стратегии стала информационная война, в которой Россия добилась существенных успехов.

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"Есть старая российская военная теория – так называемая теория "рефлексивного управления", согласно которой Россия пытается заставить своих противников действовать так, как выгодно Кремлю. Россия не может выиграть войну с НАТО, поэтому стремится использовать уязвимости западной системы", - отметил он и добавил, что США уже давно являются объектом российских "операций влияния".

"Во Франции, Италии, Германии, Brexit – во всех этих случаях Россия смогла преобразовать свою слабость в преимущества для продвижения своих интересов. К сожалению, как мы говорим в нашем докладе, ответ Запада был очень слабым", - подчеркнул Дженсен.

Он также считает, что западные страны должны использовать уязвимые места РФ, сообщает "Голос Америки".

"До сих пор мы наблюдали нескоординированные ответы, США и Европа защищались. Мы считаем, что Запад должен стать более активным, перейти в наступление и использовать слабости России.

Мы видим, что россиян заботят проблемы коррупции, инфляции, снижения уровня жизни и другие социальные проблемы. Именно они и являются слабыми местами российской системы, которые Запад должен использовать для сдерживания Кремля", - отметил Дженсен.

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Он отметил, что в построении защиты от политики РФ важную роль играют и журналисты: "Например, если журналист освещает войну на Донбассе и хочет привести точку зрения российских официальных лиц – как должно делаться в нормальной ситуации – он получает не другую точку зрения, а полноценную ложь. Донося эту "точку зрения" до читателей, журналист закрепляет фальшивый российский нарратив. Например, нет "украинских сепаратистов" или "пророссийских сепаратистов" – это российские боевики, за которыми стоят российские власти. И здесь мы выходим за рамки журналистской проблемы – это становится проблемой национальной безопасности".

Дженсен также отметил, что Россия не примирилась с "уходом" Украины.

"Кремль чувствует, что "оранжевые" революции могут произойти и в России – что, действительно, возможно – и это также указывает на уязвимые места режима. В докладе мы не призываем к смене режима – это дело россиян – но мы обязаны использовать уязвимости Кремля для его сдерживания", - добавил эксперт.

Напомним, ранее волонтер Мирослав Гай во время чата в "Главреде" назвал регионы РФ, которые присоединятся к Украине.

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Россия агрессия Кремль
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