Российский МИД увидел в новых санкциях США поддержку терроризма

МИД РФ / vestikavkaza.ru

Новые антироссийские санкции США являются поддержкой террористов в Сирии и мешают восстановлению этой страны после гражданской войны, заявили в российском МИДе.

"Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого?" – говорится в заявлении, обнародованном в среду, 21 ноября, министерством иностранных дел России в Facebook.

Читайте такжеРоссийские компании попали под антииранские санкции СШАТакже в российском МИДе заявили, что введение санкций США против РФ все больше "превращается в рутину.

"При этом основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении", – сказано в заявлении.

"В итоге получается неуклюже", - попытались съязвить в МИДе.

Напомним, российская экономика недополучила 6% прогнозируемого на 2018 года объема из-за введения против нее западных санкций.