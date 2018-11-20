Российские компании попали под антииранские санкции США

Санкции ввели против Ирана, а страдает опять Россия

Российские компании ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО Global Vision Group попали в антииранский санкционный список США; там же оказались шесть физических лиц, среди них - замдиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев.

Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций, говорится в сообщении на сайте Минфина США, опубликованном в четверг, 20 ноября.

В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, Читайте такжеБритания выразила сожаление по поводу введения США санкций против Иранарасположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что нефть скрытно доставляют в Сирию из Ирана на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

Напомним, США ввели самые крупномасштабные санкции против Ирана в истории - "под раздачу" угодило более 700 компаний, граждан, самолетов и судов. Санкции вступили в силу в полночь 5 ноября.