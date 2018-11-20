ЕС наносит ответный удар: В Брюсселе готовят новый пакет санкций из-за псевдовыборов в "ЛДНР"

Санкции ЕС. Иллюстративное фото

Руководство стран, входящих в Европейский союз, планируют ввести новый пакет санкций против тех, на ком возлегает политическая ответственность за проведение псевдовыборов в террористических группировках "Л/ДНР" во временно оккупированных районах Донбасса.

С таким заявлением верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с главами МИДов стран ЕС, сообщает "Немецкая волна".

По ее словам, четки и целенаправленные меры обязаны быть приняты уже в ближайшие дни/недели.

Как сообщают источники журналистов, санкции могут включать в себя, например, запрет на въезд в Евросоюз либо арест имущества лиц с политической ответственностью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина призвала ЕС ввести санкции против всех причастных к выбора в ОРДЛО.