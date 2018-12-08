"Неизвестное вещество, паника, давка": в Италии в ночном клубе погибли шесть человек

В Италии во время концерта в ночном клубе погибли посетители / Скриншот с twitter.com/emergenzavvf

В ночь на субботу, 8 декабря, в Италии в ночном клубе злоумышленники распылили неизвестное вещество с едким запахом, началась паника и давка.

Инцидент произошел в городе Анкона на концерте итальянского рэпера, в результате давки погибли пять несовершеннолетних, а также мама одного из них, пишет La Repubblica.it.

Агентство ANSA сообщило, что трагедия случилась около часа ночи в клубе "Lanterna azzurra", погибли шесть мальчиков. "По меньшей мере сотня людей получили ранения, десять из них — серьезные", — отмечается в материале.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

Напомним, 23 октября в столице Италии Риме на станции метро "Репубблика" произошла авария на эскалаторе, на котором ехало много болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА, пострадали украинцы и россияне.