Авария эскалатора в метро Рима: пострадали украинцы и россияне

В результате аварии в метро Рима пострадали украинцы / Reuters

Во вторник, 23 октября, в столице Италии Риме на станции метро "Репубблика" произошла авария на эскалаторе, на котором ехало много болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА.

Аварию могли спровоцировать фанаты, прыгавшие на эскалаторе, сообщает La Repubblica.

В результате инцидента в римском метро были госпитализированы 15 россиян, пятеро из них уже выписаны, сообщили ТАСС представители посольства РФ в Италии. По данным собеседников агентства, также пострадали четверо украинцев.

На странице Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter говорится, что пострадавшие в результате аварии в метро Рима граждане нашей страны попали в одну из местных клиник.

"Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 23 октября в Риме в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с разгромным счетом — 0:3 — проиграл местной "Роме".

Ранее стало известно, что в Чехии фанаты киевского "Динамо" после игры команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против местного "Яблонеца" участвовали в массовой драке, в которую вмешалась местная полиция.