Яндекс объяснил "смерть" Порошенко и "воскресил" его

Президент Украины Петр Порошенко

В Яндексе заявили, что поисковик не имеет отношения к ситуации с показом даты смерти президента Украины в ответ на запрос "Петр Порошенко", поскольку в данном случае не генерировал, а лишь выдал информацию, взятую из открытого источника - Википедии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Говорит Москва.

"Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Сети обратили внимание, что поисковик Яндекс в ответ на запрос "Петр Порошенко" среди прочего выдает информационную справку Википедии об украинском президенте, в которой указана дата его смерти - 11 декабря 2018 года.

При этом Google выдавал справку Википедии корректно.

Ранее сообщалось, что перелет делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Брюссель, где 12-13 декабря украинцы встретились с руководством ЕС обошелся в 1,4 млн грн.