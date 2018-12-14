Яндекс назвал дату смерти Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Поисковая система Яндекс в ответ на запрос "Петр Порошенко" начала выдавать информационную справку об украинском президенте, в которой указана дата его смерти - 11 декабря 2018 года.

"Украинский государственный деятель, политик, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года. В прошлом - предприниматель и миллиардер", - сказано в справке "Википедии".

При этом в Google такого не наблюдалось.

Далее указывается дата рожедения Порошенко - 26 сентября 1965 года, после нее дата смерти - 11 декабря 2018 г. (53 года). Информация не является достоверной, так как еще 13 декабря украинский лидер был жив.

Например, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, свидетельствует о том, что РФ перешла "красную линию".

"Применение открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия пересекла "красную линию", и мы не можем и не должны этого не учитывать - мы должны дать очень четкий и решительный ответ", - сказал он.