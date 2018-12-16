Экс-советник Путина раскрыл, какой тактикой президент РФ овладел в совершенстве

Владимир Путин в совершенстве овладел тактикой повышения ставок, сообщил его экс-советник / Reuters

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что лидер страны в совершенстве овладел тактикой повышения ставок.

Глава России надеется, что лидеры Запада психологически не в состоянии выдержать гонку на повышение ставок, рассказал аналитик в интервью Обозревателю.

По его словам, сейчас Путин фактически уже обозначил самую высокую ставку — возможность применения ядерного оружия".

"С его точки зрения, к такому подходу, как у него, не готов ни один западный лидер. Поэтому, заранее заняв неприемлемую для западных лидеров позицию, он продолжает свою кампанию эскалации, и полагает, что окажется победителем в такой психологической борьбе", — отметил собеседник.

Илларионов добавил, что эта тактика неоднократно приносила плоды президенту РФ. "Например, во время российско-грузинской войны Путин начал эскалацию, западные лидеры немного поговорили о ней, а через три месяца вернулись к business as usual (дела, как обычно — Ред.). Почти аналогичной реакция была на аннексию Крыма, на войну на Донбассе", — заявил эксперт.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуЭкономист подчеркнул, что в Керченском проливе российская сторона нарушила все возможные и невозможные правовые нормы — и международного права, и национального российского, в том числе целый букет уголовного кодекса РФ — о государственной границе, о неправомерном применении оружия, о подготовке и осуществлении агрессии.

"Несмотря на этот список нарушений, Путин пытается перевести ситуацию в другой регистр и старается поставить своих жертв в положение оправдывающихся. Такое будет происходить до того момента, пока оппоненты не перейдут на более убедительный язык", — полагает экс-советник.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.