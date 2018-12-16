В Москве намерены закрыть "Бутырку" и "Матросскую тишину"

В "Матросской тишине" держат украинских моряков, захваченных в Керченском проливе / Фото: REUTERS

В Москве принято решение закрыть Бутырский следственный изолятор.

"Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу", - цитирует Московский комсомолец заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко.

По словам чиновника, изначально планировали закрыть лишь "Пресню" и за счет бюджета тюрьмы построить новое СИЗО на две тысячи мест. Однако затем мэрия Москвы вышла с предложением закрыть также "Бутырку" с "Матросской тишиной" и вместо трех старых изоляторов построить новый, рассчитанный на пять тысяч заключенных.

Точное место строительства нового СИЗО пока не определили, однако известно, что работы будут вестись за счет бюджета российской столицы. По предварительным данным, рассматривается два направления — на Калужском шоссе в Новой Москве и участок на Дмитровском шоссе.

Как известно, легендарная "Бутырка" была построена в центре Москвы в 18 веке. Изолятор расположен рядом с жилыми домами, поэтому жильцы неоднократно писали в мэрию жалобы на шум и неприятные запахи.

Напомним, в Сети появилась информация о состоянии украинского моряка Андрея Эйдера, который содержится в СИЗО "Матросская тишина".