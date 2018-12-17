Создание новой церкви в Украине: появилась реакция Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание Православной церкви в Украине, заявил, что Москва не считает себя "в праве" вмешиваться в церковные дела Киева.

"Вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, хотя мы видим, что в Украине эти процессы, там раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо", - приводит слова Пескова RT.

Он отметил, что отношение РПЦ "к подобным процессам очень хорошо известно".

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.