В России миллиардер из партии Путина совершил самоубийство

Причины суицида Воробьева неизвестны / Фото: fishnews.ru

В Москве погиб соратник президента России Владимира Путина, миллиардер Валерий Воробьев.

Как сообщает Telegram-канал "Футляр от виолончели", Воробьев был членом президиума камчатского политсовета "Единой России".

/ Фото: скрин Telegram-канал

Как сообщает ресурс Kamchatinfo, 72-летний бизнесмен выпрыгнул с 12 этажа, однако жена ничего не услышала, поскольку в этот момент спала.

"Валерий Воробьев на базе камчатского Управления промыслового флота в начале 90-ых создал рыболовецкую компанию "Акрос" и был ее генеральным директором с 1992 по 2011 год. В 2000-ых Воробьев, считавшийся одним из самых влиятельных "рыбных генералов" Камчатки, принимал активное участие в политической жизни", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента выясняет полиция. Известно лишь, что Воробьева нашли мертвым около московской многоэтажки по улице Маршала Бирюзова.

Напомним, во Львовской области скончался в результате полученных телесных повреждений бывший глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба.