К Путину на большую пресс-конференцию решили не пускать "больных" журналистов

На большую пресс-конференцию Владимира Путина не пустят "больных" журналистов, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

В Российской Федерации на большую ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина не пустят "больных" журналистов, а также журналистов с судимостью.

Почти все журналисты, которые захотели прийти на мероприятие, —99,9% — получили аккредитацию, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, на пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 тысяча 702.

"Мы были вынуждены отказать небольшому количеству — единицам — в аккредитации, это по соображениям безопасности… Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью", — сказал спикер.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 20 декабря, в столице РФ Москве в Центре международной торговли. Начало мероприятия запланировано в 12:00 по московскому времени (11:00 по Киеву).

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник выразил мнение, что в России на коллегии Министерства обороны страны под видом Владимира Путина выступал другой человек.