"Путин – уходи": хакеры раскрыли, как ФСБ в соцсетях ищет недовольных

Российская ФСБ использует систему, которая мониторит общественное мнение, а также ищет протестные настроения в соцсетях.

Как проинформировала хакерская группировка Digital Revolution, об этом стало известно после изучения материалов взломанных серверов НИИ "Квант".

Хакеры рассказали, что в документе "Авенир" за 2017 год регламентируется мониторинг "ВКонтакте", Фейсбука, Инстаграма и Твиттера. Его цель – отслеживание общественного мнения и поиск протестных настроений. Поиск должен производиться с помощью нейронных сетей, при этом среди стоп-слов – имя Алексея Навального.

Кроме того, система способна исследовать "экстремальные виртуальные группы" в соцсетях, например, сообщество "Путин – уходи", искать нарушения законов, а также бороться с "информационными вбросами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России готовятся отключить Интернет из-за внешних угроз.