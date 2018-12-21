"Это самоубийство": в Госдуме ответили на предложение нардепа объявить войну РФ

В РФ прокомментировали радикальное предложение украинского нардепа / "ТВ Центр"

Внесенный в Верховную Раду проект обращения к президенту Петру Порошенко с предложением объявить войну России является "самоубийственным".

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, такое предложение является провокационным, а у Порошенко не хватит смелости на такие радикальные действия.

"Со стороны Украины было бы самоубийственно объявлять войну России. Этот депутат — провокатор. Подобные призывы безответственны по отношению к собственному народу", — подчеркнул Морозов в комментарии.

Он считает, что задачей Порошенко является максимально дестабилизировать политическую ситуацию в регионе "в соответствии с теми инструкциями, которые он получает из Вашингтона", передает rt.com.

Напомним, российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в Главреде заявила о том, что широкомасштабная война с Украиной невыгодна ни РФ.