Политолог объяснила, почему России невыгодна масштабная война с Украиной

России невыгодна масштабная война с Украиной, поскольку из-за нее РФ грозит полная изоляция, сообщила политолог / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что широкомасштабная война с Украиной невыгодна ни Российской Федерации, ни Кремлю, поскольку она будет означать полную изоляцию РФ на мировой сцене.

В России подавляющая часть элиты не готова к изоляции, а общество устало от военной мобилизации, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По ее словам, постоянное поддержание напряженности и ее искусственное провоцирование — это сценарий, который Кремль будет осуществлять, по крайней мере, до конца "правления" президента РФ Владимира Путина.

"Широкомасштабная война с Украиной невыгодна ни России, ни Кремлю. Ибо она будет означать полную изоляцию России на мировой сцене. Как же в изоляции претендовать на статус великой державы?... Кремль выбрал Украину в качестве оптимального для себя источника легитимации военного времени", — отметила собеседница.

"В ситуации, когда Кремль использует шантаж войной, нельзя исключать и открытого военного конфликта с использованием тяжелого вооружения. Достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя. Для чего шантаж? Способ создать нервную атмосферу в Украине перед президентскими выборами (запланированы в 2019 году — Ред.)", — добавила аналитик.

"Кстати, некоторые наблюдатели верят в то, что такой конфликт неизбежен, когда Запад пойдет праздновать свое Рождество (католическое Рождество отмечается 25 декабря — Ред.). Впрочем, подобных предсказаний в эту осень было уж несколько…", — подчеркнула политолог.

Шевцова не считает, что Путин абсолютно потерял способность мыслить или стал камикадзе. "Даже в 2014 году Кремль не был готов оккупировать всю Украину. Но существует серьезная проблема — российская "партия войны", — заявила эксперт.

"Эта "партия" говорит: мы все равно будем конфронтировать с Западом; нужно загнать Запад в угол, и они примут наши условия игры. Будем "эскалировать", пока не запугаем! Ядерная боеголовка — лучшее средство шантажа. В этом контексте Украина оказывается плацдармом для эскалации", — утверждает она.

Читайте такжеЭксперт назвал ключевой признак возможного вторжения России в Украину"Все дело в том, что шантаж может плохо кончиться… "Партия войны" — это наши силовые ведомства. Это наш МИД, который активно лает на окружающий мир. Это наше придворное экспертное сообщество, которое пытается быть более агрессивным, чем Кремль. Это наша российская пропаганда — на всех каналах", — объяснила собеседница.

"Включите наши телеканалы, и вы увидите массу депутатов и сенаторов, которые соревнуются в агрессии и ненависти. Даже трудно назвать по фамилиям. Пытаюсь не запоминать, чтобы не мусорить память", — сказала политолог. Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.