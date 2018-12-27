Путинский сенатор намекнул, что не против попадания Ковтуна на "Миротворец"

Вячеслав Ковтун / скриншот из видео

Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал попадание украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, в базу данных сайта "Миротворец".

"С тем, что говорит и делает Ковтун, не очень согласны и в России, а также недовольны очень многие, в том числе и в Украине", - сказал сенатор в интервью НСН.

Он предположил также, что это может поднять популярность в том числе самому "Миротворцу".

Ранее сегодня стало известно, что Ковтуна внесли в базу "Миротворца" за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".