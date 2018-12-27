Скандальный украинский политолог угодил в базу Миротворца

Вячеслава Ковтуна обвинили в участии в антиукраинских пропагандистских акциях.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который является завсегдатаем ток-шоу на российском телевидении, внесен в базу сайта Миротворец.
Как сообщается на странице myrotvorets.center, Ковтун внесен в список за "участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".
Так уточняется, что по непроверенной информации еще в 2017 году Ковтун обзавелся недвижимостью в Москве.
Отметим, что Ковтун позиционирует себя как украинский политолог, при этом регулярно принимает участие в пропагандистских ток-шоу на росТВ. При этом он уже не раз оказывается избитым гостями эфира.
Напомним, ранее украинский танцор Сергей Полунин попал в базу Миротворца.