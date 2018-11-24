Скандал вокруг "Миротворца": в МИД заявили об отсутствии обращения от ФРГ

Разгорелся скандал вокруг "Миротворца"

Официального обращения немецкой стороны по поводу внесения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец" в МИД Украины и Посольство Украины в ФРГ не поступало.

"Сейчас, исходя из имеющейся в МИД Украины информации, сообщаем следующее: по состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец", - сообщил МИД Украины в ответ на запрос УНН.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что сайт "Миротворец" является "сугубо частным" ресурсом и Украина не несет ответственности за то, чьи персоналии там публикуют.