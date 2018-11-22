Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть "Миротворец"

Миротворец вызвал ярость Германии / Фото: Facebook/"Миротворец"

Скандальный сайт "Миротворец" является "сугубо частным" ресурсом и Украина не несет ответственности за то, чьи персоналии там публикуют, а юридические возможности повлиять на сайт у властей Украины ограничены, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Таким образом посол ответил на призывы со стороны МИД Германии закрыть сайт, на котором размещены перечни антиукраинских деятелей, а недавно в списки добавили также экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Мельник отметил, что Киев принял к сведению требования Берлина.

"Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации. Однако Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме Миротворца с немецкими партнерами. Лично я считаю, что список недопустимый и неуместный", - говорится в статье Мельника, опубликованной в среду, 21 ноября, изданием Welt.

Дипломат обрушился на "страшные сценарии" в медиа Германии о том, что Украина якобы желает смерти Шредеру.

"Выражаясь недипломатично, это полная ерунда. Это просто подкармливание пропагандистских нарративов Кремля", - считает посол, отметив, что требования МИД Германии отвлекают внимание от реальной проблемы - лоббирования интересов Путина известным германским политиком.

Напомним, ранее в базу сайта "Миротворец" "за попытку легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины" был внесен экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"Сайт "Миротворец - это проект "Народного фронта". Его поддерживают Турчинов, Яценюк, Аваков, Геращенко - его идеолог. Порошенко не хочет полноценно ссориться с "Народным фронтом", по этой причине он закрывает глаза на существование этого сайта, хотя он сам понимает, что этот проект носит провокационный характер", - прокомментировал ситуацию президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По мнению дипломата Александра Хары, в ситуации с "попаданием" Шредера на "Миротворец" нет "ничего удивительного и чего-то такого, что Украина сделала бы не так в данной ситуации".

"Данный интернет-ресурс не сделал ничего предосудительного, ничего такого, что бы противоречило украинскому и международному законодательству или же каким-то обязательствам, взятым на себя Украиной", - отметил он.