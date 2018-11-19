Берлин потребовал немедленно закрыть сайт "Миротворец"

Миротворец

Официальный представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер обратился к украинским властям с требованием "поспособствовать" закрытию сайта "Миротворец".

"Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство поспособствовало закрытию этого сайта", - приводит слова Бургера "Укринформ".

Чиновник подчеркнул, что озвучивает позицию Берлина не впервые - накануне МИД Германии обратился к Киеву с аналогичным требованием в связи с внесением в базу данных "Миротворца" экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

"Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - напомнили в немецком МИДе.

Напомним, ранее в базу сайта "Миротворец" "за попытку легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины" был внесен экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"Сайт "Миротворец - это проект "Народного фронта". Его поддерживают Турчинов, Яценюк, Аваков, Геращенко - его идеолог. Порошенко не хочет полноценно ссориться с "Народным фронтом", по этой причине он закрывает глаза на существование этого сайта, хотя он сам понимает, что этот проект носит провокационный характер", - прокомментировал ситуацию президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По мнению дипломата Александра Хары, в ситуации с "попаданием" Шредера на "Миротворец" нет "ничего удивительного и чего-то такого, что Украина сделала бы не так в данной ситуации".

"Данный интернет-ресурс не сделал ничего предосудительного, ничего такого, что бы противоречило украинскому и международному законодательству или же каким-то обязательствам, взятым на себя Украиной", - отметил он.