Скандал вокруг "Миротворца": ФРГ жаждет мести, эксперты оценивают шансы на закрытие

Герхард Шредер считается одним из самых ярых "друзей Путина" в Европе / kremlin.ru

После того, как МИД Германии призвал Украину закрыть сайт "Миротворец" из-за добавления в "Чистилище" экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко оценил шансы на закрытие этого ресурса.

Шредер попал в базу "Миротворца" 8 ноября после интервью немецкой газете Aachener Nachrichten, в ходе которого он, по сути, советует Европе смириться с аннексией украинского Крыма Россией и признать ее законной.

"Сайт "Миротворец — это проект "Народного фронта". Его поддерживают Турчинов, Яценюк, Аваков, Геращенко — его идеолог. Порошенко не хочет полноценно ссориться с "Народным фронтом", по этой причине он закрывает глаза на существование этого сайта, хотя он сам понимает, что этот проект носит провокационный характер", — рассказал Охрименко газете 2000.

При этом он подчеркнул, что, с точки зрения украинского законодательства, существование "Миротворца" невозможно. Однако существование сайта выгодно "Народному фронту" (та таким образом радикализирует свою политическую позицию), а Порошенко это допускает в рамках "заигрывания со своими политическими партнерами".

По словам Охрименко, "Миротворец" не закроют – пока не будет санкций со стороны ЕС. Вот если бы Европа ввела санкции, то "сайт закрыли бы мгновенно", добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести против Шредера санкции. По мнению главы украинского МИДа, бывший руководитель Германии является одним из важнейших лоббистов Путина во всем мире.

Что правда, Климкин быстро пошел на попятную. Украинский министр решил "внести ясность" в этот вопрос.

Напомним, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Климкин в тот раз заявил, что обнародование такого списка "неприемлемо". "Меня беспокоит, что появляются сравнения венгров, получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", – добавил министр.