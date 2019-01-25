"Делегация Украины официально пробила дно": пропагандистка РФ разразилась угрозами из-за унижения в ПАСЕ

Скабеева разразилась угрозами из-за унижения в ПАСЕ / Шарий

Скандальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, которую нардеп Борислав Береза оттолкнул от вице-спикера Рады Ирины Геращенко, заявила, что подаст официальную жалобу на украинскую делегацию.

"Если выражаться молодежным языком, наверняка было бы справедливо сказать, что украинская делегация официально пробила дно… В этот раз произошло совсем уж неожиданное, в первую очередь для ПАСЕ. Здесь в самом деле такого никогда не видели. Украинские депутаты устроили настоящую драку", – рассказала она в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, зачинщиком якобы стал украинский журналист Сидоренко, а Береза – вместо того, чтобы остановить журналиста – того поддержал.

"Оттолкнули они меня! Вот сказать, чтобы это было весело или приятно, в самом деле невозможно. Теперь их поведение будет рассматривать специально созванная этическая комиссия здесь в ПАСЕ. Было бы справедливо, если бы украинскую делегацию наказали. Потому что по какой причине, с чего вдруг и на каких основаниях официальное украинское лицо здесь распускает руки? Непонятно", – пожаловалась Скабеева.

При этом пропагандистка уверяет, что вела себя вежливо и весьма сдержанно. Хотя на видео видно, как она приставала к украинцам в ПАСЕ, называла оккупированный Крым российской территорией и обвиняла украинцев в дезинформации.

Напомним, Кадыров потребовал извинений от Березы. "Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" – заявил он.

Ранее Береза подарил Скабеевой туалетную бумагу с Путиным. По мнению, Алексея Гончаренко, она понадобится, когда придет время сидеть в Гаагском трибунале.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу. РФ призвали немедленно освободить украинских военнослужащих.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля. После чего Киев выдвинул Москве ультиматум. Среди прочего от РФ потребовали предоставить медицинские заключения по раненым украинцам.

Ранее США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков. Россия незаконно удерживает украинских моряков, заявили в Штатах.

Читайте также"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сынаНапомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса. По его словам, "все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко".

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".