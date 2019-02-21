"Самая главная страна ЕС": российский политик назвал новую страну-заложницу Путина

Российский политик назвал новую страну-заложницу Путина / GettyImages

Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин практически открытым текстом заявил о намерении взять под прицел Германию, сделав ее заложником противостояния России с США.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, пишет Обозреватель.

"Германия – это самая главная страна Евросоюза… именно там находится центр принятия решений, как подразделения НАТО. Фактически, Путин говорит – да, у нас противостояние с американцами, но ракеты будем нацеливать на Германию, поэтому вы разбирайтесь с Америкой", – заявил Пономарев.

По его словам, данная угроза Путина направлена конкретно на немцев, которые "любыми способами хотят избегать конфронтации".

Как сообщалось, немцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2. Менеджеры из Германии убеждены, что газопровод даст Европе массу преимуществ.

Ранее украинский журналист жестко "проехался" по посланию Путина. По мнению журналиста, хозяин Кремля окончательно решился на конфронтацию с большинство стран Запада.

Напомним, в НАТО заявили, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран, являются неприемлимыми. На что спикер МИД России Мария Захарова заявила: "Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?"

Как сообщалось, Меркель раскрыла позицию ЕС в отношении России. Канцлер ФРГ подчеркнула, что транзит российского газа в Европу должен продолжать идти через Украину.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Ранее сообщалось, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.