Сериал Чернобыль вызвал небывалый интерес к зоне отчуждения: как выглядят "мертвые земли" Беларуси

Около 100 населенных пунктов опустели после аварии.
Исторический мини-сериал Чернобыль от HBO о событиях в Украине, возглавил список сериалов всех времен, обойдя таких "монстров", как Игра престолов (6 место) и Во все тяжкие (5 место).
После выхода на экраны нашумевшего сериала, количество желающих посетить зону отчуждения, значительно возросло.
Однако, многие забывают, что не только Украина пострадала от взрыва на ЧАЭС - 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь.
Сегодня цезием-137 загрязнено около 20% территории страны - преимущественно в Гомельской, Могилевской и Брестской областях; стронцием-90 - около 10% (Гомельская и Могилевская области); изотопами трансурановых элементов - до 2% (Гомельская и Могилевская области).
Читайте такжеГолые шахтеры, водка рекой и водолазы-смертники: все киноляпы сериала Чернобыль
Из-за аварии, белорусам пришлось выселить 92 деревни, и исключить из сельскохозяйственного оборота 264 тысячи гектар земель. До сегодняшнего дня проживание в затронутых последствиями аварии районах Могилевской и Гомельской областей запрещено, а сбор грибов или ягод в близлежащих лесах наказывается штрафом.
На месте "мертвых земель" создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
К слову, лишь в апреле 2019 года власти Беларуси разрешили проводить экскурсии в зоне отчуждения, тогда как в Украине в последние годы соревнуются между собой около 10 турагентств. Специалисты заверяют: доза радиации, которую получает человек за время одного перелета на самолете, больше той, которая ему грозит после одного дня пребывания в зоне отчуждения.
Ранее в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль.