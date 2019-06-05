Сериал Чернобыль вызвал небывалый интерес к зоне отчуждения: как выглядят "мертвые земли" Беларуси

Зона отчуждения в Беларуси / Фото: Максим Тарналицкий

Исторический мини-сериал Чернобыль от HBO о событиях в Украине, возглавил список сериалов всех времен, обойдя таких "монстров", как Игра престолов (6 место) и Во все тяжкие (5 место).

После выхода на экраны нашумевшего сериала, количество желающих посетить зону отчуждения, значительно возросло.

Однако, многие забывают, что не только Украина пострадала от взрыва на ЧАЭС - 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь.

Сегодня цезием-137 загрязнено около 20% территории страны - преимущественно в Гомельской, Могилевской и Брестской областях; стронцием-90 - около 10% (Гомельская и Могилевская области); изотопами трансурановых элементов - до 2% (Гомельская и Могилевская области).

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Из-за аварии, белорусам пришлось выселить 92 деревни, и исключить из сельскохозяйственного оборота 264 тысячи гектар земель. До сегодняшнего дня проживание в затронутых последствиями аварии районах Могилевской и Гомельской областей запрещено, а сбор грибов или ягод в близлежащих лесах наказывается штрафом.

На месте "мертвых земель" создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

К слову, лишь в апреле 2019 года власти Беларуси разрешили проводить экскурсии в зоне отчуждения, тогда как в Украине в последние годы соревнуются между собой около 10 турагентств. Специалисты заверяют: доза радиации, которую получает человек за время одного перелета на самолете, больше той, которая ему грозит после одного дня пребывания в зоне отчуждения.

Ранее в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль.