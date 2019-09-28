Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус

У мужчины, вдобавок ко всему, еще нашли и наркотики / MEN Media

В городе Уиган, что неподалеку от Манчестера (Англия), 48-летнего Тревора Смита задержали во время попытки заняться сексом с пластиковым конусом прямо на вокзале.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистам, мужчину, который пытался усесться голым задом на конус, увидели местные железнодорожники. Они немедленно вызвали патруль полиции.

"Я был в шоке. Я не видел ничего подобного за все время работы на железнодорожных вокзалах. Он был в месте, где любой, включая детей, мог зайти и увидеть его. Ему должно быть стыдно", – заявил пото в суде один из железнодорожников.

Его коллега добавил, что лицо Смита было густо "припудрено" белым порошком и вообще он был явно в неадекватном состоянии.

Офицеры вдобавок при личном досмотре нашли у нарушителя сомнительные вещества. Экспертиза установила, что они являлись наркотиками.

Напомним, ранее мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете, летящем на Ибицу. До этого футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть.