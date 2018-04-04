В Венгрии вынесли первый приговор по делу воевавшего на Донбассе боевика

В Венгрии мужчина, воевавший на Донбассе на стороне боевиков группировки "ДНР", получил условный срок.

Как в среду, 4 апреля, сообщает портал "Европейская правда", суд города Сексард (первым в стране) признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном участии в вооруженном сообществе, которое вовлечено в вооруженные столкновения".

Относительно лояльный к подсудимому приговор в суде объяснили так − он якобы не знал, что нарушает законы Венгрии. Представители обвинения собираются обжаловать приговор, требуя полноценного тюремного срока.

К слову, Кристиан Л., уроженец города Пакш, был задержан в аэропорту Будапешта в 2017-м − после того как вернулся из временного оккупированных районов Донбасса, где за деньги воевал на стороне боевико "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бразильцу-"днровцу" из банды "Викинг" украинский суд дал многолетний тюремный срок.