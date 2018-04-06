Еврокомиссия пообещала вступиться за Украину по вопросу "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря после ввода в эксплуатацию будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа.

С таким заявлением на на брифинге в Киеве заявил генеральный директор по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори, передает Inforesist. Ристори добавил, что строительство Nord Stream-2 не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз.

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"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", – сказал он.

5 апреля правительство Финляндии дало разрешение на постройку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в гибридной войне.

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