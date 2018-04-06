Генералопад: Путин уволил 11 генералов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы РФ, работы лишились три генерала МВД, один генерал ФСИН, пять генералов СК и один генерал МЧС. В указе также содержатся сведения о назначении и присвоении специальных званий.

Причины кадровых изменений не сообщаются.

Ранее Путин принял отставку губернатора Кемеровской области и нашел чиновнику замену. Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона.

Напомним, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционном "кремлевском" списке оказались 38 человек.