Украинские крылья Асада. Reuters раскрыло схему переброски российских наемников в Сирию

Основным каналом переброски российских наемников в Сирию являются авиарейсы из Ростова-на-Дону в Дамаск или Латакию.

Такие полеты осуществляет частная сирийская авиакомпания Cham Wings, говорится в спецрепортаже Reuters.

По данным агентства, только с начала 2017 года Cham Wings выполнила 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.

При этом каждый раз для этого использовались гражданские лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Военные самолеты использовали только в тех случаях, когда все наемники не помещались в чартеры Cham Wings. Об этом Reuters на условиях анонимности заявил россиянин, четыре раза побывавший в Сирии в качестве частного военного контрактника.

Компания Cham Wings в 2016 году попала в санкционный список США — именно за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения. Однако это не помешало Cham Wings через посредников приобрести подержанные самолеты Airbus.

Как выяснило агентство Reuters, в числе таких посредников были компании "Хорс" и "Дарт", основанные бывшим советским военнослужащим и зарегистрированные в настоящее время на территории Украины.

Напомним, в феврале в результате удара коалиции по войскам, поддерживающим Асада, в Дейр-эз-Зоре погибли российские наемники из ЧВК "Вагнер". По разным данным, их количество может достигать нескольких сот человек.