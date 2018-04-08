Российский политолог рассказала о неизбежности появления нового санкционного списка

После введения очередных санкций против российских бизнесменов и чиновников обязательно появится и следующий санкционный список, состав которого будет зависеть от поведения Кремля, заявила российский политолог Лилия Шевцова.

Она считает, что состав списка санкций свидетельствует о попытке официального Вашингтона сделать "акт возмездия" за поведение Москвы в последние годы. В то же время, к этому списку есть некоторые вопросы.

"Под удар попали "назначенцы" из среды крупного бизнеса, которым властями разрешено иметь большие активы, но которые готовы в любой момент к выполнению кремлевских поручений. В список попали представители ближайшего круга Путина (но не всегда ближайшие)", — рассказала российский политолог в интервью "Лиге".

По ее словам, значительно важнее то, что список санкций призван "подвесить" всех представителей российской элиты, поскольку появление новых списков неизбежно, ведь американская машина сдерживания не может вдруг остановиться.

"Пока, однако, Кремль не готов идти назад. Итак, Вашингтон расширит круг "жертв" из ближайшего путинского окружения. Но следует понимать, что тем сам факт "подвешивания" и ожидание неприятности гораздо хуже, чем сама неприятность", — отметила Шевцова.

В то же время она заверила, что для "друзей" Путина санкции особой проблемой не станут: "Ну, потеряет Ротенберг или Тимченко еще несколько сотен миллионов. Но они будут вознаграждены за счет российского бюджета. Обязательно! Президент Путин своих не сдает".

Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

В МИД РФ в ответ заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".