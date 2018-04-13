Дело экс-шпиона Скрипаля: Создатель "Новичка" объяснил, в чем состоял идиотизм отравителей

Бывший разведчик и офицер Минобороны РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сумели выжить после отравления веществом "Новичок", поскольку оно потеряло свои отравляющие свойства в условиях влажной погоды в Великобритании.

Такое мнение высказал ученый и один из главных разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов, ныне проживающий в США.

"Недостаток этой серии "Новичка" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман – капельки воды в воздухе", – цитирует его "КоммерсантЪ".

Мирзаянов особо отметил, что использовать отравляющее вещество при такой погоде мог только "идиот, который ничего не знал о химических свойствах "Новичка"".

По мнению ученого, вещество на дверную ручку дома, где проживал Скрипаль, нанесли в тот момент, когда он с дочерью находился в гостях. В результате, "Новичок" начал взаимодействовать с водой в атмосфере и его концентрация быстро упала в несколько раз.

"Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы не приехали днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода", – резюмировал Мирзаянов.

Напомним, ранее Юлия Скрипаль сделала первое заявление после выписки из больницы.