Генсек ООН о ситуации в мире: "Холодная война вернулась"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш констатировал, что холодная война возвращается в мировой порядок.

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась. Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", - цитируют выступление генсека на официальном сайте ООН.

Глава организации заявил, что ситуация на Ближнем Востоке "накалена до предела". По его словам, военный конфликт в Сирии несет колоссальную угрозу миру, поскольку на территории этой страны в боевых действиях участвуют разные страны, оппозиционные группировки, ополченцы, иностранные наемники и террористические организации.

"Предотвратить это - наша общая обязанность", - резюмировал Гуттериш.

По словам генсека, главную угрозу в данном конфликте представляет эскалация и выход ситуации из-под контроля.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что у властей Российской Федерации растет готовность использовать ядерное оружие. Глава Альянса заявил, что будет искать диалог с Россией, чтобы не допустить усугубления холодной войны.