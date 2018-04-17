"Мощная советская традиция". Эксперт назвал причину эффективности путинской пропаганды

Во времена СССР власти внушали людям, что они живут в самой великой и передовой стране, США — главный враг, но, вырастая, жители узнавали, что в других странах живут намного лучше, из-за чего у россиян возникло "болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром".

Кремль тогда и сейчас "умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти", написал российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, одна из причин эффективности путинской пропаганды заключается в том, что она опирается на "мощную советскую традицию".

"Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США — главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше", — отметил автор.

Эксперт добавил, что "эта сшибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем". "Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром", — считает он.

"И тогда, и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти. Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию", — подчеркнул Эйдман.

"Что бы не случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная микстура, избавляет от комплексов и выводит из депрессии", — полагает социолог.

Ранее российский журналист Александр Сотник выразил мнение, что в РФ уже идет гражданская война, "ее ведут граждане "советской" национальности, ведут против всех остальных".