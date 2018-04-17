ПМЖ Мальты для инвесторов: факты, о которых вы не знали

Получить ПМЖ Мальты проще, чем вы думали.
Приобретение ПМЖ Мальты для инвесторов стало возможным благодаря Мalta Residence and Visa programme (действует с 2015 года). Особенностью программы является гарантия возврата активов через 5 лет, и возможность получить прибыль с инвестиций. Оформление ПМЖ Мальты займет всего 2-3 месяца.
Основные преимущества и перспективы мальтийского резидентства
- Свободное перемещение по странам Шенгенской зоны.
- Получение статуса для всей семьи, включая супругу, несовершеннолетних детей, детей не состоявший в браке от 18 лет, родителей обоих супругов.
- Проживать в стране для сохранения статуса не требуется, но нужно доказать связь с островом, купив или арендовав там жилье.
- Гибкая налоговая система. Мальта подписала более 150-ти соглашений с разными государствами об избежании двойного налогообложения.
- Жизнь в социально и политико защищенной стране.
- Широкие возможности развития международного бизнеса.
Что нужно для приобретения экономического ПМЖ?
- Инвестируйте в государственные ценные бумаги сумму 250 000 Euro.
- Оплатите налог в размере 30 000 Euro и сбор за проверку на благонадежность - 5 000.
- Покупайте недвижимость ценой от 270 000 или арендуйте за 16 000 евро в год.
- Получайте статус ПМЖ Мальты за инвестиции.
Требования к кандидату для успешного оформления ПМЖ
- Отсутствие запретов, санкций и ограничений.
- Заявитель должен быть ранее не судим и не притягиваться к уголовной ответственности в момент подачи документов на резидентство.
- Необходимо подтверждение легальности источника происхождения доходов.
- Претендент должен иметь хорошую личную и деловую репутацию.
- Наличие банковского счета с суммой, который хватит на инвестиций и содержание семьи.
- Медицинская страховка и хорошее состояние здоровья.
Кто приобретает статус вместе с основным претендентом?
- Родители обоих супругов;
- дети до 18 лет;
- дети от 18, которые не состоят в браке.
- супруг или супруга.
Важно! Мальтийский постоянный вид на жительство выдается пожизненно. Можно оформить гражданство, которое инвестор имеет право передавать по наследству.
Факты о которых мало кто знает
- За требованиями программы, претендент должен инвестировать в экономику страны 300 тысяч евро, оплатить государственный сбор, а также иметь депозит в банке на сумму от 500 000 евро или же годовой доход не менее, чем 100 тысяч.
- Согласно нововведениям, которые действуют в 2018 году, иждивенцы возрастом до 14 лет не должны проходить проверку на благонадежность и им не нужно подавать справку о несудимости.
- Законодательством страны снижен срок оформления документов до 3 месяцев.
- Чтобы получить ПМЖ на Мальте кандидат должен приобрести недвижимость со списка утвержденного правительством страны. Это обычно объекты на юге государства или в регионе Гозо.
- Чтобы оформить документы инвестору придется посетить страну один раз - для сдачи биометрических данных.
- Инвестиции в государственные облигации являются выгодными. Возможно получить 3% дивидендов за год с суммы вложений. Ко всему этому, правительство дает гарантии возврата средств через 5 лет.
- Владельцы ПМЖ получают возможность пользоваться налоговыми льготами для ведения бизнеса.
Источник: Migration Group