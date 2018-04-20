Король Свазиленда переименовал страну из-за путаницы со Швейцарией

Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III дал возглавляемой им стране название Королевство Эсватини.

"Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией" (Swaziland — Switzerland – Ред.), - цитирует короля Reuters.

О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Монарх подчеркнул, что к данному решению его подтолкнула путаница в названиях Швейцарии и Свазиленда. В переводе с языка свати новое название означает "земля свази". В отличие от ряда других бывших британских колоний, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости, поэтому король предпочел вернуть историческое наименование.

Напомним, Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек, однако данная цифра может быть неточной — в стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.

Напомним, угандийский лидер Йовери Кагута Мусевени заявил о том, что желает запретить оральный секс на всей территории страны. Лидер африканской страны произнес гневную речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации.