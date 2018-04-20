Ответ РФ на западные санкции. В частной разведке США рассказали об опасности для Украины

После введения новой порции антироссийских санкций Кремль может попытаться отомстить США и обострить войну на Донбассе, говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

У Москвы было время приспособиться к экономическим ограничениям за четыре года с тех пор, как Евросоюз и США впервые ввели санкции. Хотя последнее сообщение о санкциях привело к падению курса рубля до самого низкого с декабря 2016 года уровня и снижению индекса торговой системы в России на 13%, оба показателя восстановились в течение нескольких дней, отмечается в документе.

Американские аналитики считают, что контрсанкции РФ могут быть только началом. В этом месяце напряженность между Москвой и Вашингтоном накалилась в связи с войной в Сирии. В то же время обострился конфликт на Востоке Украины. Так как США усиливают санкции против России, Москва может пойти на ассиметричный ответ в этих конфликтах, создав политические последствия и последствия для безопасности, чего Вашингтон, вероятно, вовсе не имел в виду, углубляя экономическую изоляцию России от Запада, пишет "Апостроф".

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

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