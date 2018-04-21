Российский историк рассказал, какую игру ведет Кремль

Кремль ведет игру, целью которой является обеспечение признания его Западом как законного политического игрока.

Если в Украине что-то затеется, это ухудшит состояние РФ, рассказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, "Донбасс сейчас — не главная цель Кремля".

"Сейчас Кремль играет в другую игру, цель которой — обеспечить, как ни странно, признание Западом его как законного политического игрока. "Примите нас такими, какие мы есть". Украина сейчас здесь малозначимый фактор", — отметил собеседник.

Российский политолог Лилия Шевцова выразила мнение, что Кремль опасается президента США Дональда Трампа по крайней мере в силу двух причин — в частности, из-за того, американский лидер — это непредсказуемость.

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