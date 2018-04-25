Фейгин сказал, что лишился статуса адвоката из-за трех твитов

Россиянин Марк Фейгин утверждает, что в РФ его лишили статуса адвоката из-за трех постов в соцсети Twitter — твитов.

Российская адвокатура изогнулась в поклоне перед Кремлем, написал он в своем аккаунте.

"Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище", — отметил автор.

Ранее российский адвокат Сталина Гуревич сообщила, что совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Марка Фейгина адвокатского статуса с запретом на год сдавать экзамен для его получения. Напомним, юрист, в частности, защищал уже нардепа Надежду Савченко.