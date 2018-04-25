"Еще одна победа. Небольшая": ПАСЕ поможет бороться с российской пропагандой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду приняла резолюцию о поддержке на уровне Евросоюза противодействия российской пропаганде.

Об этом сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействия российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", – написал делегат.

Ранее ПАСЕ официально признала контроль России над оккупированными районами Донбасса. Правка принята по настоянию украинской делегации.

При этом эксперты призывают не спешить ликовать: в резолюции нет ни слова об оккупации Донбасса Россией, поэтому документ вряд ли как-то глобально повлияет на ситуацию.

Также "Главред" уже сообщал о последствиях этой резолюции ПАСЕ для Украины и России. Она будет весомым аргументом в дискуссиях о компенсации ущерба Украине, нанесенного в ходе событий на Донбассе.