Российский интернет-омбудсмен объяснил, почему в РФ не могут заблокировать Telegram

Российский предприниматель, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что заблокировать мессенджер Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно.

В РФ война с сервисом "будет продолжаться вечно", рассказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, существующий механизм блокировок неэффективный.

"… Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки... попадание в "черный список" сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок", — отметил бизнесмен.

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Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.