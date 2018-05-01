Американский сенатор Маккейн рассказал о планах после выхода на пенсию

Республиканец и сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн, который неизлечимо болен раком мозга, заявил о завершении своей политической карьеры.

"Это мой последний срок. Даже если я в этом себе не признавался перед этим летом, то диагноз рака в четвертой стадии является твердым убеждением в этом. Я более свободен, чем мои коллеги, которые снова предстанут перед избирателями. Я могу говорить то, что думаю, не обращая внимания на возможные последствия. Могу, не волнуясь, голосовать так, как подсказывает совесть", - цитирует The New York Post фрагменты из книги "Неугомонная волна".

Отмечается, что Маккейн имеет довольно натянутые отношения с президентом Дональдом Трампом. Причина заключается в том, что нынешний американский лидер назвал сенатора трусом за то, что он во время войны во Вьетнаме попал в плен.

Маккейн после окончательного завершения своей политической карьеры намерен открыто высказывать критику в адрес Трампа, которую тот, по мнению сенатора, заслуживает.

"Он не отличает действия нашего правительства от преступлений деспотий. Я хотел бы, чтоб мы восстановили чувства того, что нас объединяет, а не того, что делает нас разными. Мы являемся гражданами республики, основанной на общих идеях, созданных в новом мире на смену племенной вражде, которая разрывала старый пир", — написал сенатор про Трампа.

Напомним, ранее Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп, поздравив своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы РФ, оскорбил каждого россиянина.